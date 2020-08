Usa 2020, Melania Trump: “Non attaccherò gli avversari. Sono vicina a chi soffre per il Covid, Donald non si fermerà prima del vaccino” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sceglie i toni pacati dell’empatia e della solidarietà la first lady Melania Trump nel suo discorso alla convention repubblicana. Collegata dal Rose Garden della Casa Bianca, di fronte a circa 70 persone sedute in giardino senza mascherina, chiude la seconda serata con un discorso dai toni distensivi, in cui difende il marito Donald: “Ama questo Paese e sa come fare le cose. Non è un politico tradizionale, l’America è nel suo cuore”. Un voto per lui, dice, è un voto “per i valori dell’America” e che sarebbe “un onore” servire il Paese per altri 4 anni: “Mio marito ha le energie e l’entusiasmo per guidare questa nazione”. Il suo discorso è molto lontano dai toni enfatici degli oratori che l’hanno preceduta: “Non voglio ... Leggi su ilfattoquotidiano

