Usa 2020, Melania Trump alla convention repubblicana: «Non attacco i dem per non dividere il Paese» – Video (Di mercoledì 26 agosto 2020) Trump difensore della libertà religiosa e promotore del bene dell’America. Nella seconda serata della convention repubblicana gli interventi hanno strizzato l’occhio alla base evangelica e conservatrice dell’elettorato. Ma a rubare la scena su tutti è stata la first lady Melania Trump. Il suo discorso pacato e misurato non è stato rivolto ai rivali, da Biden a tutto l’establishment democratico, perché farlo avrebbe significato «dividere il Paese». Per Melania Trump – che ha parlato dal Rose Garden della Casa Bianca – «Donald vuole solo il bene del Paese». August 26, 2020 La first lady punta a ... Leggi su open.online

TizianaFerrario : “ Dobbiamo stare molto attenti” Ecco come un presidente aizza il suo elettorato preparando il terreno per una cont… - Agenzia_Ansa : Usa, agenti sparano sette colpi alle spalle di un afroamericano. E' accaduto in Wisconsin #ANSA - SkyTG24 : Usa 2020, Melania Trump: “Mio marito Donald vuole solo il bene dell’America” - Antonio98854326 : RT @a_meluzzi: Daniel Cameron: 'Noi neri pensiamo con la nostra testa, da Biden solo frasi offensive' - GazzettaDelSud : La Cina denuncia gli Usa: 'Aereo spia nella nostra no-fly zone' -