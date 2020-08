Usa 2020, l'appello di Melania Trump: "Votate ancora Donald. Si batte per voi" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Basta violenze e vandalismi fatti in nome della giustizia. Invece di buttare giù le cose riflettiamo sui nostri errori del passato". Melania Trump sale sul palco della convention repubblicana e, con ... Leggi su quotidiano

TizianaFerrario : “ Dobbiamo stare molto attenti” Ecco come un presidente aizza il suo elettorato preparando il terreno per una cont… - Agenzia_Ansa : Usa, agenti sparano sette colpi alle spalle di un afroamericano. E' accaduto in Wisconsin #ANSA - SkyTG24 : Usa, proteste e auto in fiamme a Kenosha. Padre dell'afroamericano ferito: 'È paralizzato' - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Usa 2020, Melania Trump: non attacco i rivali per non dividere il Paese #melaniatrump - SaCe86 : 'Non attacco i dem, non voglio dividere il Paese'. La lezione di Melania Trump ai repubblicani. E i… -