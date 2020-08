Usa 2020: la ‘mission impossible’ di Melania Trump, moglie trofeo. Difficile che sia lei l’arma segreta della campagna elettorale (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lui, il ‘maritino d’oro’ non lo vincerà mai, qualsiasi elogio lei ne faccia. E lei non sembrerà mai una ‘soccer mom’, o una ‘suburban woman’, di cui cerca di (ri)conquistare il voto. Melania Trump è la moglie modella, la moglie trofeo, rigida e poco empatica, stranamente incapace di recitare e, quindi, di non smentire con il linguaggio del corpo quello che le sue parole dicono. Melania e i figli delle altre mogli di Donald Trump difendono l’immagine del marito – la parola che ricorre più volte, nel discorso della first lady –, che “vuole solo il bene dell’America”, e del padre, vittima – dice Tiffany, la figlia di ... Leggi su ilfattoquotidiano

TizianaFerrario : “ Dobbiamo stare molto attenti” Ecco come un presidente aizza il suo elettorato preparando il terreno per una cont… - Agenzia_Ansa : Usa, agenti sparano sette colpi alle spalle di un afroamericano. E' accaduto in Wisconsin #ANSA - SkyTG24 : Usa 2020, Melania Trump: “Mio marito Donald vuole solo il bene dell’America” - Natalia62151318 : RT @SkyTG24: Usa 2020, Melania Trump: “Mio marito Donald vuole solo il bene dell’America” - sailorsputnik : RT @OttobreInfo: Tre persone colpite da armi da fuoco, una mortalmente, durante la terza notte di disordini a Kenosha, Wisconsin, USA https… -