Usa 2020, il discorso di Melania Trump alla convention repubblicana: “Non attaccherò gli avversari, serve solo a dividere il Paese” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Incoraggio le persone a concentrarsi sul nostro futuro, pur continuando a imparare dal nostro passato. Dobbiamo ricordare che oggi siamo tutti una comunità composta da molte razze, religioni ed etnie. La nostra storia è ciò che rende forte il nostro Paese, eppure abbiamo ancora tanto da imparare gli uni dagli altri”. È un passaggio del discorso che Melania Trump ha pronunciato durante la convention del partito Repubblicano. Nel suo discorso, la First Lady ha raccontato il suo sogno americano da immigrata e da donna. E in merito ai Democratici ha aggiunto: “Non voglio usare questo tempo prezioso per attaccare l’altra parte, perché come abbiamo visto la scorsa settimana, quel tipo di discorso serve ... Leggi su ilfattoquotidiano

