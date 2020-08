Uragano Laura minaccia gli USA: centinaia di migliaia di persone in fuga tra Texas e Louisiana, le FOTO dallo Spazio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ordine di evacuazione per oltre mezzo milione di persone residenti sulla costa di Texas e Louisiana: secondo le previsioni, l’Uragano Laura dovrebbe rafforzarsi fino alla 3ª categoria sulle calde acque del Golfo del Messico, prima di impattare con la costa degli Stati Uniti tra mercoledì e giovedì. Secondo il National Hurricane Center si rischiano danni potenzialmente devastanti: sono attesi quasi 4 metri di storm surge, che potrebbero inondare la costa. L’Uragano Laura ha già provocato la morte di oltre 20 persone tra Haiti e Repubblica Dominicana. Nella più grande evacuazione in USA durante la pandemia, a oltre mezzo milione di persone è stato ordinato di abbandonare le proprie ... Leggi su meteoweb.eu

