Uomini e Donne: Irene Capuano racconta i dettagli della sua nuova relazione (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’ex corteggiatrice ha risposto a qualche domanda dei suoi follower raccontando qualche dettaglio in più sulla sua relazione con Christian Uomini e Donne: Irene Capuano volta pagina con Christian Abbiamo conosciuto Irene Capuano a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Luigi Mastorianni. Tra loro c’è stato un rapporto molto conflittuale, tanto che lui la accusava di voler imitare Giulia De Lellis e ottenere visibilità. Alla fine, però, ha deciso di sceglierla anche se la loro storia è partita con molta cautela. Dopo una semiconvivenza e un’estate insieme, però, si sono lasciati. La decisione è stata presa da entrambi a quanto ... Leggi su kontrokultura

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - matteosalvinimi : Serve investire su Napoli e sulla sicurezza. La Lega non ha dubbi: sempre dalla parte delle donne e degli uomini in… - LegaSalvini : Il vicepresidente dell’Unione Sindacati Polizia Penitenziaria: “Ecco perché donne e uomini della Polizia penitenzia… - aury_941 : RT @martiifalduti: In che senso uomini e donne alle 14:45? #DayDreamer - adoremaljk : RT @aurysfeelings: MA COME UOMINI E DONNE PROSSIMAMENTE ALLE 14:45!?!? IO VI VENGO A CERCARE A CASAAAA AOOO #Daydreamer -