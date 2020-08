“Un’altra brutta notizia”. Flavio Briatore, si mette male per l’imprenditore positivo al Covid: cosa è successo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si mette male, davvero male per Flavio Briatore. Ma non dal punto di vista medico, o quantomeno non solo. Dopo il focolaio che si è sviluppato al Billionaire in Sardegna, anche il ristorante Cipriani di Montecarlo, di proprietà di Briatore, è stato chiuso a scopo precauzionale per il rischio di contagi da Coronavirus. La decisione è stata presa dopo che un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi. A comunicarlo è stata la stessa società in una nota pubblicata sul proprio portale. L’annuncio arriva a poche ore dalla notizia del ricovero di Briatore all’ospedale San Raffaele di Milano, perché risultato positivo. “Sfortunatamente, un membro del personale esterno e ... Leggi su caffeinamagazine

