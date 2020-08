Una Vita Anticipazioni 27 agosto 2020: Genoveva inganna Lolita (Di mercoledì 26 agosto 2020) Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Una Vita per la puntata del 27 agosto 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Genoveva inganna la povera Lolita e la porta dalla sua parte. Leggi su comingsoon

Corriere : La lettera di una giovane positiva al Covid: «Sta lottando con tutte le sue forze, e io non posso vederlo, non poss… - matteosalvinimi : Tasse, mutui, scadenze. Un ristoratore di Firenze si toglie la vita per la crisi economica legata al Covid. 44 anni… - AMorelliMilano : Luca si è tolto la vita nel suo ristorante. Temeva di essere travolto dai debiti nel caso di un nuovo #lockdown. Un… - bcofyouharry : RT @saponepermani: Il mio problema è che mi faccio sopraffare dalla vita. Sento le emozioni totalmente amplificate e poche persone riescono… - mafberla : RT @andiamoviaora: UNA DONNA È STATA CONDANNATA ALL’ERGASTOLO PER AVER UCCISO UN PEDOFILO CHRISTINE MOODY DICHIARA: “UCCIDERE QUEL PEDOF… -