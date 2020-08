Una IA che rimuove automaticamente le ombre dai ritratti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un team di informatici di Google, MIT, e dell’Università della California di Berkeley, ha creato un impressionante strumento di “rimozione delle ombre” basato sull’IA che può realisticamente rimuovere le ombre più dure dai ritratti, lasciando intatte le ombre naturali. I risultati sono impressionanti. Il documento che descrive questa tecnologia è stato originariamente pubblicato a maggio, ma ha iniziato ad attirare l’attenzione lo scorso fine settimana quando il canale YouTube Two Minute Papers lo ha reso pubblico (il video lo vederte più in basso). La tecnologia stessa si basa non su una, ma su due reti neurali: una per rimuovere le ombre “estranee” che vengono proiettate da oggetti ... Leggi su fotografareindigitale

peppeprovenzano : C’è un limite a tutto. Anche a @matteosalvinimi. Dire che a Lampedusa gli immigrati positivi al Covid ‘passeggiano… - CarloCalenda : L'alcol è legale. La droga invece è libera, purtroppo. Legalizzare permetterebbe il controllo di una situazione fuo… - borghi_claudio : Stanno riuscendo a farmi diventare razzista. Sto infatti cominciando a pensare di avere così poco a che spartire co… - me_tamorfosi : RT @fabi976: Non tutti si allontanano senza dare spiegazioni. C'è anche chi ve le ha date. Una, due, dieci volte. Ma avete fatto finta di n… - Carlo_Asterix : @confundustria @unaironeblu Ho 2 dipendenti e mi e'arrivata una comunicazione ufficiale, che se non ottempero alle… -