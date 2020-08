Una 'Casa della Musica' a Palazzo Mazzini-Marinelli, un progetto da 1,2 milioni di euro (Di mercoledì 26 agosto 2020) E' in cantiere in città la 'Casa della Musica' che permetterà di avere nello storico Palazzo Mazzini-Marinelli, tra le vie Sacchi e Chiaramonti, un unico tetto per il Conservatorio Bruno Maderna e l'... Leggi su cesenatoday

Ultime Notizie dalla rete : Una Casa Una casa versatile e sostenibile nel nuovo catalogo Ikea Vanity Fair Italia Il 'falco' Pompeo alla Convention con un video da Gerusalemme: "Il mondo con Trump è più sicuro"

NEW YORK - "Donald Trump ha reso l'America e il mondo più sicuri. La sua determinazione di leader ha spazzato via la minaccia dello Stato Islamico. Il malvagio Abu Bakr al-Baghdadi è morto e i nostri ...

Fucino, ingegnere trovato morto nella notte: tornava da una visita al pronto soccorso

San Benedetto dei Marsi. È stato ritrovato morto nella sua auto, a Strada 21, nel Fucino, intorno alle 2 di notte. Si tratta di Agostino Cerasani, ingegnere 72enne di San Benedetto dei Marsi. Ieri ser ...

