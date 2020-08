Una bomba da 600 libbre a 4 metri di profondità davanti alla costa di Savona, i palombari della Marina la fanno esplodere (Di mercoledì 26 agosto 2020) È terminata la delicata operazione di bonifica subacquea condotta dai palombari del Gruppo Operativo Subacquei (Gos) del Comando Subacquei e Incursori della Marina Militare (Comsubin), nelle acque antistanti la località di Albisola Superiore (Savona). L’operazione, iniziata il 23 agosto, ha permesso di neutralizzare una bomba di aereo da 600 libbre, grazie alla cornice di sicurezza assicurata dalla Guardia Costiera di Savona. L’intervento d’urgenza, disposto dalla prefettura di Savona ha permesso di identificare e riconoscere una bomba di aereo inesplosa risalente alla seconda guerra mondiale. L’ordigno è stato rinvenuto ... Leggi su ilfattoquotidiano

L’operazione, iniziata il 23 agosto, ha permesso di neutralizzare una bomba di aereo da 600 libbre, grazie alla cornice di sicurezza assicurata dalla Guardia Costiera di Savona. L’intervento d’urgenza ...

L'unica certezza sulle operazioni di rimozione della bomba inesplosa della seconda guerra mondiale trovata al porto di Palermo è che il carcere dell'Ucciardone non sarà evacuato. Per pochi metri non r ...

