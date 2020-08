Un Posto al Sole, puntata del 26 agosto: Clara corre seri rischi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 26 agosto 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap, su Rai 3 dalle 20.40? Clara può contare sul supporto di Giulia e Angela, ma, in preda al panico, potrebbe rivolgersi a una persona per lei molto significativa, eppure parecchio pericolosa: il boss Mariano Tregara, suo padre! Eugenio organizza un nuovo blitz contro il boss Tregara. L’obiettivo del magistrato èArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

salvointese1 : @DiReddito Ha trovato un posto al sole ?? - MenoStato : RT @aforista_l: 'È ben nota la pretesa di avere un posto al sole. Meno noto è che il sole tramonta appena il posto è raggiunto.' - Karl Kra… - Majin79 : @vanarda Secondo me al posto di prendere il sole sulla spiaggia lo ha preso sulle carbonelle accese ?????? - 3b2c6acdbd834f7 : RT @ili_bibi: Posto sapendo di mentire, perché adesso non mi sto sollazzando al sole ma sono chiusa in una stanza semibuia a guardare il m… - demotivatrice10 : @MimmoAdinolfi @mvolpe80 Gli dovete pure dare il posto dove gli va il sole negli occhi e mandarlo a pulire lo stipetto degli spuntini di LB -