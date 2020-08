Un posto al sole anticipazioni: NIKO e SUSANNA, ci saranno sorprese. Quali? (Di mercoledì 26 agosto 2020) A Un posto al sole, la strada che ci separa dalla celebrazione del matrimonio di NIKO (Luca Turco) e SUSANNA (Agnese Lorenzini) non è più tanto lunga: i due arriveranno all’altare nella puntata di venerdì 4 settembre, come già anticipato. Tuttavia (e ne abbiamo già parlato), sono in tanti i fan che non scommetterebbero un centesimo sul fatto che la giovane coppia di avvocati giunga veramente al coronamento del sogno d’amore.Leggi anche: 30 MONEDAS, la nuova serie con MEGAN MONTANER de Il segretoCome sappiamo, SUSANNA ha perso la testa per Eugenio Nicotera e l’ha anche baciato, mettendo anche nei guai il magistrato per via di un ricatto – andato a male – di Alberto Palladini. In realtà nelle ultime puntate la Picardi sembra essere ... Leggi su tvsoap

