Un ingrediente dello spray antizanzare può “uccidere il coronavirus”: lo studio inglese sul citriodiolo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un elemento nei repellenti per insetti può fornire protezione dal Covid-19. E’ quanto rivela uno studio condotto dagli scienziati del Defense Science and Technology Laboratory (DSTL) del Regno Unito, che hanno condiviso le loro scoperte iniziali nella speranza che altri scienziati in tutto il mondo conducano ulteriori ricerche sull’ingrediente, chiamato citriodiolo. Il citriodiolo è già … L'articolo Un ingrediente dello spray antizanzare può “uccidere il coronavirus”: lo studio inglese sul citriodiolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Seconda bevanda al mondo dopo l’acqua, il tè ha una tradizione millenaria che risale agli antichi monaci cinesi che lo diffusero in Giappone e in Corea. Giunto in Europa grazie alle vie commerciali se ...

Olio di cannabis per alleviare lo stress degli animali: l’esperimento dello zoo di Varsavia sugli elefanti

Parte di un programma sperimentale finalizzato a ridurre lo stress e l’ansia degli animali, lo zoo di Varsavia è il primo a somministrare olio di CBD, un estratto della cannabis già in commercio anche ...

