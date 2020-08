Ultime Notizie Roma del 26-08-2020 ore 16:10 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus governo accelera sulle linee guida per la riapertura delle scuole convoca un vertice in videoconferenza con regioni enti locali hanno preso parte i ministri bozza giolina speranze De Micheli hanno partecipato anche il capo della protezione civile Borrelli ai commissari Arcuri tra i nodi da sciogliere il protocollo unico per la gestione di eventuali casi di covid e nelle scuole nei trasporti preoccupare sono i risultati degli screening sui docenti 20 positivi solo in Umbria cioè governatori quello della Liguria Toti e contro l’uso della mascherina durante le lezioni e il governo annuncia che impugnerà la discussione ordinanza del presidente della Sicilia Musumeci dopo che qui piove intimato ai Prefetti di darle e traduzione si alza il tono dello scontro ... Leggi su romadailynews

