UFFICIALE - Tutti negativi i tamponi in casa Napoli, la nota del club azzuro (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Ssc Napoli ha diramato una nota attraverso i propri canali social riguardo la situazione dei tamponi in casa Napoli: "Tutti negativi i tamponi dopo i primi esami a Castel di Sangro. Leggi su tuttonapoli

ivanscalfarotto : È ufficiale! Abbiamo presentato le tre liste a sostegno della mia candidatura a Presidente della Regione #Puglia.… - ACF_Womens : ?? | UFFICIALE Fiorentina e il nuovo sponsor tecnico #Kappa presentano le divise home e away per la stagione 2020-… - ParasiteMale : RT @gianpy_83: 'Arnault ha praticamente comprato il Milan, tutto fatto per fine anno (difficile) o fine della stagione 20/21 dipenderà da… - pitbullrossoner : RT @gianpy_83: 'Arnault ha praticamente comprato il Milan, tutto fatto per fine anno (difficile) o fine della stagione 20/21 dipenderà da… - gianpy_83 : 'Arnault ha praticamente comprato il Milan, tutto fatto per fine anno (difficile) o fine della stagione 20/21 dipe… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Tutti UFFICIALE - Tutti negativi i tamponi in casa Napoli, la nota del club azzuro Tutto Napoli UFFICIALE Perugia, Caserta è il nuovo allenatore

Il Perugia ha un nuovo allenatore. Come annunciato tramite un comunicato ufficiale, è Fabio Caserta a sedersi sulla panchina del club umbro. «A. C. Perugia Calcio comunica di aver affidato l’incarico ...

UFFICIALE Chilwell è un nuovo calciatore del Chelsea

Ancora un botto di mercato per il Chelsea che, dopo gli acquisti di Werner e Ziyech, ufficializza anche l’acquisto di Ben Chilwell. Il terzino sinistro arriva dal Leicester e ha firmato per cinque ...

Il Perugia ha un nuovo allenatore. Come annunciato tramite un comunicato ufficiale, è Fabio Caserta a sedersi sulla panchina del club umbro. «A. C. Perugia Calcio comunica di aver affidato l’incarico ...Ancora un botto di mercato per il Chelsea che, dopo gli acquisti di Werner e Ziyech, ufficializza anche l’acquisto di Ben Chilwell. Il terzino sinistro arriva dal Leicester e ha firmato per cinque ...