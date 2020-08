UFFICIALE Perugia, Caserta è il nuovo allenatore (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Perugia ha comunicato che Fabio Caserta è il nuovo allenatore della squadra Il Perugia ha un nuovo allenatore. Come annunciato tramite un comunicato UFFICIALE, è Fabio Caserta a sedersi sulla panchina del club umbro. «A. C. Perugia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra a Fabio Caserta fino al 30 giugno 2022 con rinnovo automatico in caso di promozione. Caserta è nato a Melito di Porto Salvo il 24 settembre del 1978.Ha alle spalle una carriera da calciatore iniziata con la maglia dell’A.C. Locri e proseguita con quella del Catania in B, con la quale ottiene anche una promozione in ... Leggi su calcionews24

