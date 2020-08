Ufficiale: Maran nuovo allenatore del Genoa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si completa finalmente il quadro delle panchine in Serie A. E’ di pochi minuti fa la notizia dell’ufficialità di Rolando Maran come nuovo allenatore del Genoa. L’ex Chievo e Cagliari, che firmerà un biennale coi rossoblu, chiude il domino innestato dall’addio di Liverani a Lecce. Battuta la concorrenza di D’Aversa che dopo l’addio al Parma era un serio candidato alla panchina della squadra di patron Preziosi. Il comunicato del Genoa “Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Mister Rolando Maran. Il Presidente Enrico Preziosi e la Società formulano all’allenatore auguri di buon lavoro. L’intesa contrattuale ... Leggi su sport.periodicodaily

