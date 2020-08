Ufficiale: Manchester United, accordo di cinque anni con Henderson (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Manchester United attraverso i propri social, ha reso noto che il Dean Henderson reduce dal prestito allo Sheffield ha rinnovato fino al 30 giugno del 2025. Il 23enne andrà a guadagnar con i Red Devils circa 7 milioni di euro a stagione diventando uno dei portieri più pagati al mondo. Allo United andrà a giocarsi il posto per una maglia da titolare con De Gea. An update on Dean Henderson's #MUFC future — Manchester United (@ManUtd) August 26, 2020 Foto: twitter United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Ufficiale: Manchester United, accordo di cinque anni con Henderson) Playhitmusic - - gobbo_di : Il padre di Messi è a Manchester. Aguero ha cambiato nome su instagram da Kunaguero10 a Kunaguero... Ufficiale Messi all'Inter. - casjdean : RT @Marty_P2000: Già è difficile immaginare Messi con una maglia diversa da quella del Barcellona, ma poi vederlo con quella del Manchester… - Marty_P2000 : Già è difficile immaginare Messi con una maglia diversa da quella del Barcellona, ma poi vederlo con quella del Man… - france0326 : @il_Malpensante @Vatenerazzurro1 Ma è quasi ufficiale al City, è normale che vada al Manchester City -