UFFICIALE – Lecce, doppio colpo: Coda e Listkowski arrivano in giallorosso (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lecce, doppio colpo per il nuovo tecnico Eugenio Corini: Coda e Listkowski arrivano in giallorosso, Corvino subito scatenato Il Lecce, tramite il proprio sito UFFICIALE, ha comunicato l’arrivo di due nuovi giocatori, ovvero Massimo Coda e Marcin Listkowski. Eugenio Corini avrà subito a disposizione l’ex attaccante del Benevento, il quale ha firmato un contratto biennale. In arrivo anche Marcin Listkowski (classe ’98) dal Pogon Szczecin. «Il centrocampista polacco – si legge nella nota UFFICIALE -, che ha già sostenuto le visite mediche ed è a disposizione di mister Corini, ha sottoscritto un contratto di 5 ... Leggi su calcionews24

TLG_Duesseldorf : uslecce ?? Ufficiale: Massimo Coda è un calciatore del Lecce. Nell'ultima stagione al Benevento, l'attaccante campan… - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: UFFICIALE: #Coda è un nuovo giocatore del #Lecce - AffariDiCalcio : UFFICIALE: #Coda è un nuovo giocatore del #Lecce - SalentoSport : #LECCE – Ufficiale: #Listkowski e #Coda vestiranno la casacca giallorossa. I dettagli - ItaSportPress : Ufficiale - Lecce, doppio colpo: ecco Listkowski e Coda - -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Lecce UFFICIALE - Lecce, ecco Massimo Coda: accordo biennale TuttoCalcioPuglia.com UFFICIALE – Lecce, doppio colpo: Coda e Listkowski arrivano in giallorosso

Il Lecce, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’arrivo di due nuovi giocatori, ovvero Massimo Coda e Marcin Listkowski. Eugenio Corini avrà subito a disposizione l’ex attaccante del Benev ...

Serie A: tutti gli affari UFFICIALI

Pronti, partenza, via! Martedì 1 settembre si apre ufficialmente la campagna trasferimenti, che si chiuderà alle ore 20 di lunedì 5 ottobre. Dopodiché potranno ...

Il Lecce, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’arrivo di due nuovi giocatori, ovvero Massimo Coda e Marcin Listkowski. Eugenio Corini avrà subito a disposizione l’ex attaccante del Benev ...Pronti, partenza, via! Martedì 1 settembre si apre ufficialmente la campagna trasferimenti, che si chiuderà alle ore 20 di lunedì 5 ottobre. Dopodiché potranno ...