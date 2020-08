UFFICIALE Genoa, Maran è il nuovo allenatore (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Genoa ha ufficializzato Rolando Maran come nuovo allenatore Dopo l’annuncio della separazione con Davide Nicola, il Genoa ha annunciato l’arrivo sulla panchina rossoblù di Rolando Maran. «Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Mister Rolando Maran. Il Presidente Enrico Preziosi e la Società formulano all’allenatore auguri di buon lavoro. L’intesa contrattuale è sulla base di un biennale. Il suo insediamento è previsto in occasione del ritorno all’attività dei giocatori, a conclusione del secondo ciclo di esami medici funzionali all’inizio della ... Leggi su calcionews24

SkySport : Genoa, ufficiale l'esonero di Nicola: al suo posto pronto Maran - AlfredoPedulla : #Genoa: ufficiale l’esonero di #Nicola. Ora #Maran - TorinoFC_1906 : Iago Falque torna al Toro. Primo allenamento, oggi pomeriggio, per il fantasista spagnolo di rientro dal prestito a… - junews24com : Genoa, cambio in panchina: ufficiale l'ingaggio di Maran - - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Genoa, Maran è il nuovo allenatore -