Ufficiale: Basilea, Sforza nuovo allenatore (Di mercoledì 26 agosto 2020) Con un comunicato Ufficiale il Basilea ha annunciato il nuovo allenatore: sarà Ciriaco Sforza, vecchia conoscenza dell’Inter. Queste le sue prime parole da allenatore del club svizzero: “L’FC Basel ha fatto la storia oltre i suoi confini. Il mio obiettivo è aggiungere capitoli di maggior successo, sia a livello nazionale che internazionale. Non vedo l’ora di affrontare questa grande sfida e ringrazio il club per la fiducia accordataci”. Foto: Instagram Basilea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

