Ufficiale: Arezzo, Potenza è il nuovo allenatore (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’Arezzo ha comunicato ufficialmente che Alessandro Potenza sarà il nuovo allenatore. Queste le parole del neo tecnico aretino: “Era un’opportunità che aspettavo da tempo. Ci metterò anima e corpo. Forza Arezzo!”. Classe 1984, Potenza ha fatto il suo esordio da allenatore nel 2017 con il Madre Pietra Daunia nel 2017, per poi passare alla Recanatese; nella stagione 2018-19 ha guidato la Fidelis Andria; la sua ultima esperienza è stata alla guida dell’Audace Cerignola nel 2019. Foto: Twitter Arezzo L'articolo Ufficiale: Arezzo, Potenza è il nuovo allenatore proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Ufficiale: Arezzo, Potenza è il nuovo allenatore) Playhitmusic - - ideaRACatania : ??EX CATANIA: POTENZA TRA I PRO. Sarà la prima volta alla guida di una “pro” per l’ex difensore del Catania Alessan… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Arezzo, Alessandro Potenza è il nuovo allenatore - FiorentinaUno : UFFICIALE, Women’s, Maria Sole Lulli all’ACF Arezzo - NotiziarioC : UFFICIALE: Arezzo, è Di Bari il nuovo direttore sportivo -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Arezzo

Pronti, partenza, via! Martedì 1 settembre si apre ufficialmente la campagna trasferimenti, che si chiuderà alle ore 20 di lunedì 5 ottobre. Dopodiché potranno ...“È intervenuta persino la Vicepresidente del Consiglio Regionale De Robertis. Sebbene non in una nota ufficiale, è un segnale chiaro che abbiamo saputo toccare un tasto dolente per la Giunta” dichiara ...