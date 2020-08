Ue, al via “European Green Capital 2023”: candidature entro il 28 ottobre (Di mercoledì 26 agosto 2020) Al via la competizione della Commissione europea “European Green Capital 2023” che premia le città europee più sostenibili e “Green”. Il titolo di “European Green Capital” viene conferito ogni anno ad una città europea per il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La competizione è rivolta a città con più di 100.000 abitanti. Nei paesi in cui non esiste una città con più di 100.000 abitanti, la città più grande può candidarsi. Le candidature saranno valutate sulla base di 12 indicatori: dalla qualità dell’aria alle performance energetiche. La città vincitrice riceverà un premio di 600.000 euro, per ... Leggi su ildenaro

