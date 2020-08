Tv italiana in lutto: è morta di covid-19 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il suo ricordo con le foto a fine articolo. È morta Rita Greco, la vedova del "Boss delle Cerimonie", Antonio Polese. Rita Greco, ottant'anni, si trovava ricoverata già da due settimane nel reparto di subintensiva dell'ospedale Cotugno di Napoli, dove vi trovava di fatto da quando era emerso il focolaio di coronavirus a Sant'Antonio Abate, il comune del Napoletano dove si trova proprio il Grand Hotel "La Sonrisa", che era stato fondato proprio dal marito: quell'Antonio Polese conosciutissimo per lo show televisivo "il Boss delle Cerimonie", scomparso qualche anno fa. La donna soffriva già da tempo di patologie pregresse. Era risultata anche lei, come altri nella cittadina napoletana, positiva al coronavirus, ma non ne aveva ancora sviluppato i sintomi. (Continua...) Oltre a lei, anche il genero Matteo Giordano (marito di Imma, attuale ... Leggi su howtodofor

TV_Italiana : Grave lutto per #IlCastelloDelleCerimonie: si è spenta quest'oggi Rita Greco, la moglie del Boss delle Cerimonie.… - antonio_zirattu : @MaurizioFuochi @AdryWebber Il fazzoletto in testa è usanza anche italiana, in Sardegna lo è tuttora, quando usano… - CorriereAlbaBra : Lutto nel mondo della pallapugno per la morte di Sergio Corino, negli ultimi anni commissario tecnico della Nazion… - marioagamala : @antoruotolo Una grande perdita per la stampa sportiva italiana, albo in lutto, ma mo di che si interesserà? Speriamo di cucina - Gazzetta_it : Il lutto della #boxe italiana: 'Presto un memorial dedicato a #Mazzinghi' #fighting #pugilato -