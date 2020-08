Tutta l’emozione di Kledi Kadiu ricordando il giorno in cui lasciò la sua famiglia (Foto) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Kledi Kadiu ospite oggi a Io e Te non è riuscito a trattenere l’emozione ancora prima di iniziare l’intervista (Foto). Un’immagine dopo l’altra gli sono tornati alla mente momenti che aveva anche rimosso. E’ grato alla vita, deve tanto alla sua famiglia, alla sua educazione, ai suoi maestri, non parla molto di quanto sia stata dura ma quando Kledi Kadiu racconta dell’esodo, di quella nave che dall’Albania l’ha portato in Italia si comprendono tutti i sacrifici e quanto potesse essere dura la sua vita. A Diaco e al pubblico racconta che il rigore con cui è stato cresciuto l’ha aiutato a superare il resto. Quando era bambino guardava la tv italiana, era come seguire sempre la pubblicità del Mulino Bianco: ... Leggi su ultimenotizieflash

