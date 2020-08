Trump sta usando i poteri presidenziali a scopo elettorale (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alla convention dei Repubblicani succedono cose senza precedenti: l'uso indiscriminato dei poteri istituzionali – dalla grazia alla cittadinanza – per ragioni di propaganda elettorale Leggi su ilpost

GassmanGassmann : Avete capito no? Trump sta togliendo le caselle postali,sostenendo che il voto via posta sarebbe una “catastrofe”,… - VSturani : RT @RaiNews: La first lady non attacca, rassicura. E garantisce che il presidente sta facendo tutto il possibile contro il virus #MelaniaTr… - BFede86 : RT @GassmanGassmann: Avete capito no? Trump sta togliendo le caselle postali,sostenendo che il voto via posta sarebbe una “catastrofe”, ma… - RaiNews : La first lady non attacca, rassicura. E garantisce che il presidente sta facendo tutto il possibile contro il virus… - cristinatigre : ?? 25.08.2020 -