Tripla fotocamera rotante per lo ZenFone 7 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Con un po' di ritardo rispetto all'uscita tradizionale il nuovo ZenFone 7 è stato svelato ufficialmente e non sono mancate le sorprese. Quest'anno infatti il prodotto top di gamma di Asus sarà disponibile anche in una versione Pro che offre caratteristiche tecniche in grado di competere ad armi pari con i prodotti più blasonati del mercato.La serie ZenFone 7, sia il modello base che quello Pro, è caratterizzata da un elemento distintivo assoluto, ovvero la Flip Camera che aveva già impressionato l'anno scorso. Ora l'azienda di Taiwan ha completamente ridisegnato questo elemento rendendolo più affidabile e versatile. Non solo il meccanismo di rotazione è garantito per 200.000 flip (oltre 100 al giorno per 5 anni), ma il sistema di imaging ospita ben 3 fotocamere.La camera principale monta un sensore Sony ... Leggi su panorama

