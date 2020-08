Trincao si presenta e parla di Messi: “Vorrei che restasse” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il nuovo acquisto del Barcellona Francisco Trincao, presentato questa mattina dal presidente Bartomeu, ha risposto alla domanda riguardo Messi: “Non ho ancora parlato con Koeman, c’è tempo e spero che Messi rimanga, ma non è una cosa a cui posso rispondere”. Foto: Sito Ufficiale Barcellona L'articolo Trincao si presenta e parla di Messi: “Vorrei che restasse” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

