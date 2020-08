Trento, carabiniere aggredito da un orso (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un carabinieri è stato aggredito e leggermente ferito sabato sera, 22 agosto, da un giovane orso. È successo ad Andalo, nella provincia del Trento. L’uomo stava facendo una breve passeggiata nel comune di Andalo, circondato dalle montagne, quando il plantigrado è emerso inaspettatamente da un boschetto vicino a un campo sportivo e un campeggio, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa AGI. L’orso, di circa due anni e del peso di 120 chili, ha scaraventato a terra l’uomo, infliggendogli lievi ferite. L’animale è stato catturato la mattina seguente mentre stava mangiando vicino ai cassonetti. Non è la prima volta che, nella provincia autonoma, si verificano episodi simili: a fine giugno, due escursionisti – un uomo di 59 anni e il ... Leggi su sbircialanotizia

