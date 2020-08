Trentino, giovane carabiniere attaccato da un orso: “Sono stati minuti di terrore” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Trentino, giovane carabiniere attaccato da un orso: “Sono stati minuti di terrore” Un giovane carabiniere è stato aggredito da un orso in Trentino. È successo ad Andalo, sulle montagne della Provincia di Trento. Diego Balasso, giovane carabiniere di 24 anni originario di Recoaro Terme (Vicenza) ma di stanza in Trentino, stava passeggiando insieme ad un’amica in attesa di prendere servizio per il turno notturno. Il militare si è visto attaccare dall’orso spuntato improvvisamente dal vicino bosco vicino al campo sportivo e non distante da un campeggio. “Abbiamo sentito un rumore in acqua e, ... Leggi su tpi

