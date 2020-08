Trattativa Messi, Manchester City in vantaggio? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Messi-Barcellona, un binomio poco tempo fa semplicemente inscindibile, ma oggi tutto è cambiato. La Pulce ha deciso di abbandonare la nave catalana dopo l’ultima difficile stagione guidata dalla coppia Valverde/Setien, “coronata” dalla storica debacle contro il Bayern Monaco diventato poi campione d’Europa. Finisce così una storia, di quelle stupende e avvolgenti. In cui Lionel ha mostrato non solo di essere uno dei giocatori più forti degli ultimi vent’anni, innescando la nota rivalità con Cristiano Ronaldo, ma anche di essere trascinatore nella città in cui è cresciuto come uomo e come padre. Fà strano non vedere più la maglia numero 10 che tanto aveva amato dopo averla ricevuto in eredità da Ronaldinho. Ma i fatti sono questi: Messi ha comunicato via fax che ... Leggi su sport.periodicodaily

