Trapani, Collegio di Garanzia respinge ricorso del club di B a 22 (Di mercoledì 26 agosto 2020) E' andato a vuoto il tentativo del gruppo Petroni di tenere a galla in Serie B il Trapani. La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, all'esito dell'odierna camera di consiglio, ha respinto il ricorso presentato lo scorso 10 agosto dalla società Trapani Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Consiglio Federale della FIGC, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) e, ove occorra, nei confronti della Lega Nazionale Serie C (Lega Pro), per l'annullamento di tutti gli atti, emanati dalla FIGC e dalla LNPB, con i quali, in data 6 agosto 2020, a seguito del deposito del dispositivo del Collegio di Garanzia, che ha confermato la sanzione disciplinare di due punti di penalizzazione, impugnata dalla società ... Leggi su itasportpress

