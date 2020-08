Torvaianica, brutte notizie per la schiusa delle uova di tartaruga: nessuna nascita (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nessun lieto evento a Torvaianica. Nonostante tutte le accortezze, nessuna delle uova deposte dalla tartaruga marina il 22 giugno scorso sulla spiaggia nei pressi dello stabilimento balneare Bora Bora, vedrà nascere un piccolino. Questa notta infatti gli esperti di TartaLazio hanno fato l’ispezione del nido per capire come mai le uova non si erano ancora schiuse. Sono state trovate solo 15 uova, quasi tutte di dimensioni inferiori a quanto previsto, e nessuna di queste fertili. La schiusa era prevista in una data compresa tra inizialmente tra il 15 e il 19 agosto, poi prorogata fino al 25. Questa notte l’ispezione che ha tolto le speranze di veder nascere le tartarughine. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

