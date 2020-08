Torino, immigrato ruba una bici: il proprietario lo insegue, lo afferra e gli rompe il naso (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il furto, l’inseguimento, le botte. È andata malissimo, stavolta, a un immigrato marocchino, che a Torino ha rubato una bicicletta parcheggiata davanti a un bar. Ha subito tentato di fuggire. Ma il proprietario della bici l’ha inseguito e l’ha raggiunto. A quel punto l’ha preso a pugni e gli ha spaccato il naso. La colluttazione è stata violenta e il derubato – un gambiano di 35 anni – ha avuto la meglio. Torino, per il ladro frattura del setto nasale All’arrivo, i carabinieri hanno dovuto sedare la lite. Hanno arrestato il ladro e restituito la bici al legittimo proprietario. Il gambiano ha riportato una ferita alla fronte e alle braccia, ... Leggi su secoloditalia

