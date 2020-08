Torino. Controlli della Municipale: 226 sanzioni e 4 patenti ritirate (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nella serata di domenica la Polizia Municipale ha effettuato numerosi Controlli di sicurezza stradale rilevando diverse violazioni al Codice della Strada. Gli agenti del Reparto Radiomobile, durante un servizio svolto in centro città e in parte nel territorio della Circoscrizione 2, hanno controllato e sanzionato per svariate violazioni 94 veicoli, di cui 11 tra velocipedi e monopattini. Un ragazzo, alla guida di un monopattino elettrico, dopo essere stato fermato dagli agenti in via Accademia Albertina per aver commesso diverse infrazioni, si è rifiutato di fornire le proprie generalità ed è stato accompagnato al Comando di via Bologna per l’identificazione. Il giovane minorenne è stato rilasciato in affidamento alla madre – che nel frattempo si era recata al Comando ... Leggi su laprimapagina

c_appendino : Combattere spaccio e degrado con la cura degli spazi pubblici e controlli per la sicurezza. È l'approccio che abbi… - DomatiGabriele : @TorinoNews24 @nadia_rocky Non solo a Torino, dovrebbero fare più controlli in tutta Italia - IAMMYLORD1 : RT @Johnnyyxx: @Acidelius @IPlebeo a Torino sud oggi parecchi controlli di polizia ai pochi bar aperti e a chiunque c'è in giro assembramen… - IPlebeo : RT @Johnnyyxx: @Acidelius @IPlebeo a Torino sud oggi parecchi controlli di polizia ai pochi bar aperti e a chiunque c'è in giro assembramen… - Johnnyyxx : @Acidelius @IPlebeo a Torino sud oggi parecchi controlli di polizia ai pochi bar aperti e a chiunque c'è in giro assembramenti sia mai -

