Torino. Automobilista non si ferma all’Alt della Municipale e viene denunciato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ieri sera, in corso Mortara, durante un controllo stradale effettuato dagli agenti del Comando Sezione VI della Polizia Municipale, un’auto con a bordo due persone non si è fermata all’alt e si è data alla fuga. I due fuggitivi, poco dopo aver eluso l’alt degli agenti, hanno abbandonato l’auto nei pressi di piazza Baldissera e sono scappati a piedi in direzioni opposte. Grazie al supporto di altre pattuglie giunte sul posto, uno dei due uomini è stato fermato in prossimità del parcheggio del supermercato ‘Il Gigante’, mentre l’altro ha fatto perdere le sue tracce. Subito dopo essere stato fermato, il trentatreenne di nazionalità marocchina ha lamentato un malessere e ha detto ai ‘civich’ di soffrire di ... Leggi su laprimapagina

Tracce di cocaina e alcol sarebbero state rilevate dalle analisi del sangue sull’automobilista che ieri mattina ad Alessandria è finito fuori strada dopo avere investito un ciclista (secondo una prima ...

Una bravata pericolosissima, che non ha avuto conseguenze più gravi probabilmente solo perché alcuni automobilisti si sono accorti di quello che stava accadendo e hanno composto il 112. Nel tardo pome ...

