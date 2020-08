The Witcher, Henry Cavill condivide il trailer del backstage della serie disponibile su Netflix (Di mercoledì 26 agosto 2020) Date un soldo al vostro The Witcher, perché Henry Cavill ci mostra il trailer dello speciale dietro le quinte dello show Netflix, attualmente disponibile sulla piattaforma. Vi manca The Witcher? Ecco che Henry Cavill e Netflix vi vengono in aiuto con il backstage dello show, di cui è stato appena svelato il trailer, per intrattenervi durante il periodo che intercorre tra una stagione e l'altra. Le avventure di Geralt Di Rivia non possono ancora riprendere sui nostri schermi perché le riprese e la post-produzione della seconda stagione di The Witcher non sono terminate, ma nel frattempo perché non gustarsi un ghiotto dietro le ... Leggi su movieplayer

NetflixIT : Alla scoperta del mondo di The Witcher, tra magia e mostri. The Witcher: dietro le quinte è ora disponibile.… - YolBlog : THE WITCHER: MONSTER SLAYER - in arrivo il #vdeogioco di ruolo #freetoplay, in realtà aumentata basato sulla geoloc… - ehyvera : Ho iniziato pure la serie nuova The Witcher e per ora sembra bella - MangaForevernet : ? The Witcher: lo speciale dietro le quinte ? ? - GamingTalker : The Witcher Monster Slayer annunciato per iOS e Android, è un gioco in realtà aumentata -