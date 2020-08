The Square, stasera in prima tv il film Palma d’Oro sul mondo surreale dell’arte contemporanea (Di mercoledì 26 agosto 2020) The Square è un’opera d’arte contemporanea, un semplice spazio quadrato delimitato che, come afferma pensosamente il curatore del museo di arte contemporanea di Stoccolma Christian (Claes Bang, bravo), è un “santuario di fiducia e amore, all’interno del quale abbiamo tutti gli stessi diritti e doveri”. Il gergo da iniziati dell'arte, che mette in luce solo gli aspetti più nobili di opere eticamente ineccepibili, deve poi però fare i conti con la realtà. Che, nel caso dell’inappuntabile Chris, il quale esibisce la sua aria vanesia con ciuffo ribelle e pensieri politically correct, corrisponde a un furto di destrezza di portafoglio e cellulare, cui reagisce in maniera non proprio inappuntabile, lanciando minacce a casaccio a un intero condominio nel quale si ... Leggi su optimagazine

