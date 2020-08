The Lord of the Rings: Gollum si ispira a Prince of Persia tra tanto stealth e una narrativa ramificata (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nuovi dettagli sul gameplay e sull'ambientazione di The Lord of the Rings: Gollum sono stati forniti da Daedalic Entertainment e ora abbiamo scoperto che il titolo si baserà molto sulla furtività per superare i nemici. Ma non solo, perché dovremo utilizzare anche l'arrampicata verticale e il parkour, in pieno stile Prince of Persia. Le nuove informazioni provengono da un'intervista di IGN con Daedalic Entertainment.Sebbene sia principalmente un gioco non di combattimento, sarete in grado di eliminare furtivamente i nemici, ma questo comporta dei rischi poiché la vostra forza deriverà da "astuzia, non combattimento".Per fare questo utilizzerete oggetti che possono essere lanciati e abilità speciali. "Alleati speciali" entreranno in gioco e alcuni avranno una ... Leggi su eurogamer

