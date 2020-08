Terrore a Voghera, marocchino litiga con autista e si cosparge di benzina sul bus affollato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Voghera, 26 ago – Una tragedia sfiorata, originata da una banale discussione avvenuta il giorno prima: il mancato pagamento di un biglietto d’autobus, sfociato prima in un litigio con il conducente e poi nella reazione tardiva del passeggero, che il giorno dopo ha fatto passare momenti di puro Terrore ai presenti. Un piano premeditato con lucida follia he ha trasformato un tranquillo pomeriggio della provincia pavese in un incubo. I fatti, riportati da MilanoToday, hanno avuto luogo su di un autobus di linea in servizio tra Stradella e Voghera, in provincia di Pavia, dove un 30enne magrebino si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco sul bus e appiccare un rogo a bordo del mezzo. A dare l’allarme verso le 16:40 è stato il conducente, che ha chiamato il 112 spiegando che uno ... Leggi su ilprimatonazionale

