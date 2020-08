Tensioni con la Turchia. La Francia si unisce alle esercitazioni militari nel Mediterraneo orientale con Italia, Grecia e Cipro (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Francia si sta unendo alle esercitazioni militari con Italia, Grecia e Cipro nel Mediterraneo orientale in un contesto di crescente disputa tra Turchia e Grecia sulle risorse energetiche nella regione, ha detto mercoledì il ministro delle Forze armate Florence Parly. Le Tensioni tra Turchia e Grecia sono aumentate dopo che Ankara ha inviato questo mese la sua nave da ricognizione Oruc Reis nelle acque contese del Mediterraneo orientale, una mossa che Atene ha definito illegale. “Il Mediterraneo orientale si sta trasformando in un’area di ... Leggi su databaseitalia

Il presidente turco alza i toni e annuncia che "non scende a compromessi" con la controparte, la Grecia. Recep Tayyip Erdogan ha parlato oggi nel corso di una commemorazione a Malazgirt: "La Turchia è ...

Ankara, 26 ago 11:52 - (Agenzia Nova) - La crescente tensione tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale potrebbe sfociare in un “disastro” in caso di nuove “scintille”, ha da parte sue rilevato ...

