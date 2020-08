Tenet: Tom Cruise ha visto il film di Christopher Nolan, ecco la sua reazione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo le prime recensioni della critica statunitense, anche Tom Cruise ha diffuso il proprio parere riguardo a Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan. La pellicola è arrivata proprio oggi in diverse sale cinematografiche europee. https://twitter.com/TomCruise/status/1298336338434052096 L’attore, conosciuto specialmente per Mission: Impossible e Top Gun, si è recato presso un cinema di Londra, insieme a Christopher McQuarrie (lo sceneggiatore di Top Gun: Maverick), per guardare l’atteso lungometraggio di Nolan. Cruise ha poi pubblicato un tweet su Twitter in cui ha espresso il proprio parere. Gran film. Grande schermo. L’ho amato. Con queste semplici parole la star di ... Leggi su optimagazine

