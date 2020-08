''Tenet" esce al cinema: ecco perché è il film più intricato di Christopher Nolan (Di mercoledì 26 agosto 2020) "Ti fa già male la testa?". Robert Pattinson pone questa domanda verso la fine di Tenet, ma se la battuta fosse stata spostata nei primi cinque minuti, come benvenuto iniziale al pubblico, non sarebbe stata di minor effetto. Il thriller di Christopher Nolan a lungo atteso fa lavorare duramente lo … Leggi su it.mashable

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : ''Tenet esce