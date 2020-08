Tenet: Christopher Nolan spiega le idee alla base del film nel video del dietro le quinte (Di mercoledì 26 agosto 2020) Christopher Nolan ha raccontato le idee alla base della creazione di Tenet in un video dedicato al dietro le quinte dell'atteso film. Tenet è arrivato nelle sale italiane e nel video del dietro le quinte il regista Christopher Nolan svela le idee alla base del tanto atteso film. Il filmmaker ha raccontato che si tratta di una storia di spie in cui si affronta l'idea dell'inversione, che considera particolarmente cinematografica. Nel video si regalano anche molte scene di Tenet e scatti realizzati ... Leggi su movieplayer

WarnerBrosIta : “Quello che posso darti è una parola” #TENET, l'ultimo film di Christopher Nolan, è ora al cinema:… - WarnerBrosIta : Impazienti di vedere #TENET al cinema? Stasera su 100x100CINEMA su @Skyitalia Cinema 1 e Sky Cinema 2 alle 21:00 no… - mgrxhz : RT @WarnerBrosIta: “Quello che posso darti è una parola” #TENET, l'ultimo film di Christopher Nolan, è ora al cinema: - cinemaniaco_fb : ?????????????? Tenet: Christopher Nolan spiega le idee alla base del film nel video del dietro le quinte… - sweets0vl : RT @stovrmborn: niente raga sono andata a vedere Tenet E PORCA TROIA MA DI COSA STIAMO PARLANDO MAMMA MIA MI INCHINO DINANZI ALLA GRANDEZZA… -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet Christopher

Christopher Nolan ha raccontato le idee alla base della creazione di Tenet in un video dedicato al dietro le quinte dell'atteso film. Tenet è arrivato nelle sale italiane e nel video del dietro le qui ...La mission… possible post pandemia di Tom Cruise, 58 anni, è poter tornare finalmente al cinema. La star di Hollywood ha condiviso un video su Twitter mentre, durante un soggiorno a Londra per motivi ...