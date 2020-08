‘Temptation Island 8’, Anna e Gennaro sono la terza coppia del reality (e si preannunciano scintille!) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Pochissimi minuti fa i profili social di Temptation Island hanno presentato la terza coppia che parteciperà al celebre reality delle tentazioni. Loro si chiamano Anna e Gennaro e sono fidanzati da sei anni. A chiamare la redazione è stata lei: Dopo vari tira e molla è arrivato il momento di dare una svolta alla nostra relazione. Da fuori tutti pensano che lui sia il ragazzo perfetto ed io la cattiva, ma in realtà ha dei lati caratteriali che per me sono diventati intollerabili. Gennaro, invece, si aspetta di avere delle risposte sulla sua relazione con Anna grazie alla sua partecipazione alla trasmissione: Io sono innamorato di Anna, le ho anche chiesto di ... Leggi su isaechia

