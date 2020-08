Tamponi e quarantena, il manuale per il rientro sicuro dalle vacanze (Di mercoledì 26 agosto 2020) In alcuni casi il tampone è obbligatorio (per chi rientra da Malta, Croazia, Spagna e Grecia), in altri consigliato (per chi ha soggiornato in Sardegna). Poi ci sono due Paesi per i quali è previsto obbligo di quarantena in caso di transito (Romania e Bulgaria) Leggi su ilsole24ore

L'ex caserma Cavarzerani non è più 'zona rossa'. Si è conclusa mercoledì 26 agosto, con i risultati, tutti negativi, dei tamponi, la quarantena per i 467 richiedenti asilo rinchiusi da oltre un mese ...

Andrea Melchiorre è positivo al Covid. Ex corteggiatore di Uomini e donne, Melchiorre si trova in Sardegna dove ha deciso di mettersi in autoisolamento. Oggi fashion blogger di successo, Melchiorre va ...

