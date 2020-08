Taglio parlamentari, il costituzionalista Clementi a TPI: “Nel 2016 sostenni il Sì, ma questa è volta è diverso: vi spiego perché” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nel 2016 fu tra i più decisi sostenitori della riforma costituzionale firmata Renzi-Boschi. Anche in quel caso – come nella riforma che sarà oggetto di referendum il 20 e 21 settembre – era previsto il Taglio del numero dei parlamentari. Ma questa volta è diverso: “questa è una riforma micro”, osserva. Lui è il professor Francesco Clementi, docente di Diritto pubblico comparato all’Università di Perugia, e tra i più illustri costituzionalisti italiani (nel 2013 fece parte della Commissione di esperti per le riforme costituzionali nominata dall’allora presidente della Repubblica Napolitano).Professore, giusto tagliare il numero dei parlamentari? Non ... Leggi su tpi

