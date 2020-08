Taglio parlamentari, Calenda: “Voto no, vera casta sono i 5 stelle” (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – “La vera casta è chi arriva in Parlamento senza alcuna competenza, imbroglia gli elettori sul doppio mandato e demolisce le istituzioni con la complicità degli alleati di Governo. Solo i cittadini possono fermare questa deriva”. Lo scrive su facebook Carlo Calenda, leader di Azione, che rilancia una sua intervista al quotidiano ‘La Repubblica’, dove afferma: “Il referendum? Vedo scene sconcertanti. La Lega prima dice sì e poi dice no. Pd e Iv prima votano tre volte no, poi votano sì solo perché devono compiacere i 5S. E poi non decidono che indicazione di voto dare agli elettori. Intanto gli italiani scelgono persone inadeguate, spinti dall’arrabbiatura o dall’odio per gli avversari, e poi vogliono punire quelli che loro stessi hanno indicato. Sono trent’anni che si va avanti così, basta”. Leggi su dire

